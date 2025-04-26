В Ватикане пройдёт церемония похорон папы римского Франциска

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью понтифика. Российский лидер заявил, что Франциск был верным служителем христианского учения, мудрым религиозным и государственным деятелем, а также последовательным защитником высоких ценностей гуманизма и справедливости.