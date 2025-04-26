В Ватикане пройдёт церемония похорон папы римского Франциска

Церемония похорон папы римского Франциска пройдет в Ватикане, заупокойная месса состоится на площади Святого Петра, сообщили в службе печати Святого престола.
По оценкам властей Рима, попрощаться с покойным могут прийти до 1,5 млн человек. Похоронную литургию совершит декан кардинальской коллегии, кардинал Джованни Баттиста Ре.
На церемонии должны присутствовать 80 глав государств и правительств, в том числе глава Белого дома Дональд Трамп, первая леди США Меланья Трамп, 10 коронованных особ и религиозные деятели, включая патриарха Константинопольского Варфоломея.
Россию на похоронах представит министр культуры страны Ольга Любимова. Своего представителя также отправит Русская православная церковь. От РПЦ на похороны приедет глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.
Согласно завещанию понтифика, гроб с его телом доставят в церковь Богоматери Великой в Риме (базилика Санта-Мария-Маджоре).
Напомним, папа Франциск скончался 21 апреля после инсульта. В феврале и марте понтифик проходил лечение от пневмонии. Ему было 88 лет.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью понтифика. Российский лидер заявил, что Франциск был верным служителем христианского учения, мудрым религиозным и государственным деятелем, а также последовательным защитником высоких ценностей гуманизма и справедливости.