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В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий

Депутат Стенякина: из-за майских праздников поменяется график выплат пенсий.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется.

«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29−30 апреля или 5−7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая — нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5−7 мая», — сказала Стенякина.

Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29−30 апреля или 2−3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии — с 6 по 11 мая, ее выплатят 5−7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику.

По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому.