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Верховный суд разъяснил, когда можно использовать нож для самообороны

Верховный Суд России разъяснил, что применение ножа для самообороны допустимо при нападении группы лиц, если существует угроза жизни, в том числе детям.

Источник: Life.ru

Основанием для разъяснения послужило дело жителя Твери, ставшего жертвой нападения. Пьяный сын соседки, вместе с двумя друзьями, ворвался на территорию его дома с палками. Нападавшие начали избивать хозяина и гостя, при этом хозяин держал на руках малолетнюю дочь. Защищая себя и близких, мужчина нанес нападавшим ножевые ранения, от которых те скончались.

Суд первой инстанции оправдал мужчину, признав его действия самообороной. Верховный Суд подтвердил законность решения. Данное дело включено в обзор судебной практики для обеспечения единообразного применения законодательства судами. Теперь суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.

Ранее в Госдуме предложили расширить методы самообороны при защите жилья. По словам авторов законопроекта, в случае, когда ночью кто-то неожиданно проникает в дом, невозможно точно оценить уровень и характер угрозы.