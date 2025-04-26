Верховный суд разъяснил, когда можно использовать нож для самообороны

Основанием для разъяснения послужило дело жителя Твери, ставшего жертвой нападения. Пьяный сын соседки, вместе с двумя друзьями, ворвался на территорию его дома с палками. Нападавшие начали избивать хозяина и гостя, при этом хозяин держал на руках малолетнюю дочь. Защищая себя и близких, мужчина нанес нападавшим ножевые ранения, от которых те скончались.
Суд первой инстанции оправдал мужчину, признав его действия самообороной. Верховный Суд подтвердил законность решения. Данное дело включено в обзор судебной практики для обеспечения единообразного применения законодательства судами. Теперь суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
Ранее в Госдуме предложили расширить методы самообороны при защите жилья. По словам авторов законопроекта, в случае, когда ночью кто-то неожиданно проникает в дом, невозможно точно оценить уровень и характер угрозы.