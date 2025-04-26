Верховный суд разъяснил, когда можно использовать нож для самообороны

Основанием для разъяснения послужило дело жителя Твери, ставшего жертвой нападения. Пьяный сын соседки, вместе с двумя друзьями, ворвался на территорию его дома с палками. Нападавшие начали избивать хозяина и гостя, при этом хозяин держал на руках малолетнюю дочь. Защищая себя и близких, мужчина нанес нападавшим ножевые ранения, от которых те скончались.