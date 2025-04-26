Раскрыт секрет поведения кошек: зачем домашний хищник носит своему человеку мышей

Кошки — одни из самых загадочных домашних питомцев человека, поведение которых подчас с трудом поддаётся объяснению. Что у них в голове, когда они спокойно спят, а через секунду начинают безумно скакать по квартире? Ответа нет, но зато немецкие бихевиористы (специалисты, изучающие поведение живых существ) поняли, зачем кошки носят людям живых мышей.
«Если вы спросите владельцев кошек, ответ, вероятно, будет примерно таким: кошка тоже хотела бы принести людям подарок. Возможно, из-за заботы. Если люди кормят кошек едой, то, и кошки хотят ответить тем же. Но для этой цели было бы достаточно и мёртвого животного», — говорится в публикации издания Stern.
Изучая поведение кошек, специалисты пришли к выводу, что таким образом хищники хотят научить своих непутёвых, двуногих кошек правильно охотиться. Это жизненно важный навык для кошки, а так как она воспринимает своего человека тоже кошкой, просто большой и глупой, то она пытается привить ему полезный и нужный для выживания опыт.
Ранее KP.RU сообщил, что появилась окончательная версия, зачем человеку понадобилось одомашнивать кошек. Оказывается, всё дело в том, что кошки — милые. Больше никаких причин не было.