Раскрыт секрет поведения кошек: зачем домашний хищник носит своему человеку мышей

Изучая поведение кошек, специалисты пришли к выводу, что таким образом хищники хотят научить своих непутёвых, двуногих кошек правильно охотиться. Это жизненно важный навык для кошки, а так как она воспринимает своего человека тоже кошкой, просто большой и глупой, то она пытается привить ему полезный и нужный для выживания опыт.