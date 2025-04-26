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Ряд пенсионеров имеют законное право на две пенсии в апреле

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 число каждого месяца, получат пенсию за май в конце апреля. Это произойдет из-за выпадений нерабочих дней на вышеуказанные даты, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Некоторые пенсионеры получат выплату за май в конце апреля.

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 число каждого месяца, получат пенсию за май в конце апреля. Это произойдет из-за выпадений нерабочих дней на вышеуказанные даты, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«В связи с тем, что 1−4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий. Если установленная СФР дата получения выпадает на 1−4 мая, то пенсия будет выплачена в апреле», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

При этом ряду россиян положены доплаты к пенсии в мае. Так, с 1 числа следующего месяца повышение коснется представителей некоторых профессий, а также граждан, имеющих льготный статус, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны.