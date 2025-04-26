Ряд пенсионеров имеют законное право на две пенсии в апреле

«В связи с тем, что 1−4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий. Если установленная СФР дата получения выпадает на 1−4 мая, то пенсия будет выплачена в апреле», — рассказал эксперт агентству «Прайм».