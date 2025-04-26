Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Теплая вода способствует улучшению пищеварения и снижению вязкости крови, а при простуде она смягчает горло и выводит мокроту, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Теплая вода, 35−40 градусов Цельсия, улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику кишечника, а также снижает вязкость крови. Теплая вода рекомендована при простуде, она смягчает горло и выводит мокроту», — сказала Тен.
В свою очередь, польза холодной воды, 4−15 градусов Цельсия, заключается в том, что она способна быстро охладить тело при перегреве, но это может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20 процентов, добавила медик.
«Горячая вода — от 50 до 60 градусов Цельсия. В Китае считается, что горячая вода “балансирует энергию Ян” и нейтрализует патогены. Отчасти это правда, научно доказано, что горячая вода уничтожает бактерии в ЖКТ», — отметила собеседница агентства.
Тем не менее при регулярном употреблении горячей воды можно получить ожог слизистых с неприятными последствиями, предупредила Тен.