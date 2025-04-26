Врач рассказала о пользе теплой воды при простуде

В свою очередь, польза холодной воды, 4−15 градусов Цельсия, заключается в том, что она способна быстро охладить тело при перегреве, но это может вызвать спазм сосудов у чувствительных людей. Также исследования показали, что холодная вода замедляет гидратацию на 20 процентов, добавила медик.