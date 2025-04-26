Юрист объяснила, что нужно проверять при покупке дачи

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Покупая землю без должной проверки всех документов, можно оказаться втянутым в судебные разбирательства или вовсе лишиться собственности, рассказала агентству «Прайм» Елена Пятаченко, юрист по земельному праву и недвижимости.
По ее словам, важно, чтобы право собственности на строение и на землю было зарегистрировано.
«Встречаются случаи, когда у продавца есть право только на землю, а дом — “самострой”, не оформлен должным образом. Это означает, что в случае спора такой дом нельзя будет признать объектом собственности, а значит — продать, завещать или реконструировать», — пояснила юрист.
Важно проверять наличие обременений, нарушения в межевании, а также историю владения участком. Чтобы не попасть впросак, до заключения договора следует провести юридическую экспертизу объекта, подключив к сделке юриста и нотариуса, заключила Пятаченко.