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Звездопад эта-Аквариды наберет силу утром 6 мая

Ожидается до 40 метеоров в час, отметили в пресс-службе Московского планетария.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды) достигнет максимума активности в 6:00 мск 6 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь 6 мая 2025 года в 6:00 мск. Ожидается до 40 метеоров в час», — уточнили в планетарии.

Область появления на небе вспышек (метеоров) будет находиться в созвездии Водолея. Лучше всего поток виден в Южном полушарии Земли. В Северном полушарии он будет наблюдаться за несколько часов до рассвета на юго-востоке невысоко над горизонтом.

Родительницей потока является комета Галлея. Через след от ее пылевого хвоста Земля проходит дважды в год. Последний раз комету наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе через 75 лет — в 2061 году.