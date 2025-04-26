Жена главаря ОПГ «Хади Такташ» добивается его перевода в колонию

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жена приговоренного в 2002 году к пожизненному сроку главаря ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа добивается его перевода из «Полярной совы» в колонию ближе к ее месту жительства, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Супруга «Раджи», как говорится в материалах, в своем иске к ФСИН России указывает на большое расстояние, которое необходимо преодолеть для свидания с супругом — 3,5 тысячи километров. На дорогу, как она сообщила, у нее нет ни финансовых средств, ни здоровья.
Галиакберов отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сначала заявительница обратилась напрямую во ФСИН с просьбой перевести Галиакберова в мордовскую ИК-1 «Сосновка», но там ответили, что оснований, предусмотренных законом, нет. Тогда она попросила суд признать отказ незаконным и обязать ФСИН пересмотреть решение.
Суд, изучив иск, не усмотрел наличие исключительных обстоятельств, безусловно свидетельствующих об обязанности ФСИН России принять решение о переводе осужденного, в его удовлетворении было отказано. Данное решение было обжаловано дважды — в конце марта и середине апреля.
Радик Галиакберов по кличке Раджа — бывший лидер крупной татарской ОПГ «Хади Такташ», которая действовала 20 лет. В конце 1970-х в СССР даже появилось понятие «Казанский феномен». Бандиты занимались заказными убийствами, рэкетом и наркоторговлей.
Галиакберов в 2002 году был приговорен к пожизненному сроку в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ — бандитизм, умышленные убийства, мошенничество и организация преступного сообщества. Верховный суд Татарстана счел доказанными 15 убийств, совершенных бандой.
В последнее время действия группировки «Хади Такташ» обсуждались широкой публикой в контексте сериала «Слово пацана», описывающего криминальную обстановку в Казани в период появления группировок.