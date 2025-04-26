Жена главаря ОПГ «Хади Такташ» добивается его перевода в колонию

Супруга «Раджи», как говорится в материалах, в своем иске к ФСИН России указывает на большое расстояние, которое необходимо преодолеть для свидания с супругом — 3,5 тысячи километров. На дорогу, как она сообщила, у нее нет ни финансовых средств, ни здоровья.