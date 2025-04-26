Россиян предупредили, что некоторые получат две пенсии в апреле: вот о чем речь

Часть российских пенсионеров дважды получит пенсию в апреле. Об этом инфомировал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Речь идет о переносе графика пенсионных выплат в связи с нерабочими днями в начале мая.
«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29−30 число», — сказал эксперт агентству «Прайм», уточнив, что вторую выплату в апреле получат те россияне, кто обычно получает пенсию с 1 по 4 число каждого месяца.
Виноградов рекомендовал пенсионерам следить за сайтами региональных отделений СФР, где должна появиться информация об изменении графика выплат.
Тем временем в Соцфонде уточнили, что предпраздничная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. А вот если деньги доставляет почта, то придется ждать привычного графика.
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