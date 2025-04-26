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Россиян предупредили, что некоторые получат две пенсии в апреле: вот о чем речь

Профессор Виноградов: В апреле некоторые россияне получат сразу две пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Часть российских пенсионеров дважды получит пенсию в апреле. Об этом инфомировал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Речь идет о переносе графика пенсионных выплат в связи с нерабочими днями в начале мая.

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29−30 число», — сказал эксперт агентству «Прайм», уточнив, что вторую выплату в апреле получат те россияне, кто обычно получает пенсию с 1 по 4 число каждого месяца.

Виноградов рекомендовал пенсионерам следить за сайтами региональных отделений СФР, где должна появиться информация об изменении графика выплат.

Тем временем в Соцфонде уточнили, что предпраздничная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. А вот если деньги доставляет почта, то придется ждать привычного графика.

Все о том, как россияне будут отдыхать на майские праздники, читайте здесь на KP.RU.