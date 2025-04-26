Россиян предупредили, что некоторые получат две пенсии в апреле: вот о чем речь

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29−30 число», — сказал эксперт агентству «Прайм», уточнив, что вторую выплату в апреле получат те россияне, кто обычно получает пенсию с 1 по 4 число каждого месяца.