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Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

Против адвоката Pussy Riot Захватова и экс-депутата Соленовой возбудили дело.

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов*», сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«В отношении Дмитрия Захватова и Марии Соленовой возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, фигуранты сейчас находятся за границей.

«Фигуранты опубликовали в интернете публикации с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков “Азова*”, — сказал собеседник агентства.

Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.

* признан террористической организацией, запрещен в России.