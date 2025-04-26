Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов*», сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«В отношении Дмитрия Захватова и Марии Соленовой возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, фигуранты сейчас находятся за границей.
«Фигуранты опубликовали в интернете публикации с ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков “Азова*”, — сказал собеседник агентства.
Согласно информации из базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова приостановлен.
* признан террористической организацией, запрещен в России.