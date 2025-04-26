Верховный суд разрешил самооборону с ножом, если опасность грозит детям

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», — цитирует РИА Новости соответствующий документ Верховного суда.