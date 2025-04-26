Верховный суд разрешил самооборону с ножом, если опасность грозит детям

Верховный суд включил в обзор судебной практики дело жителя Твери, который ножом убил троих вооруженных деревянными палками налетчиков, защищая себя и свою маленькую дочь. Суд первой инстанции оправдал мужчину, квалифицировав его действия как самооборону, такое же решение принял Верховный суд.
«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», — цитирует РИА Новости соответствующий документ Верховного суда.
Включение дела в обзор судебной практики Верховным судом является основанием для того, чтобы другие российские суды ориентировались на этот пример при принятии решений по аналогичным делам.
Сайт KP.RU ранее подробно рассказывал об упомянутом деле. О том, из-за чего начался конфликт и как он перерос в кровавую трагедию, читайте здесь.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, в социальных сетях призывали освободить мужчину, который защищал свою семью. Как был вынесен оправдательный приговор, читайте здесь на KP.RU.