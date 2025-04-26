Названы регионы-лидеры по запретам на выезд среди должников

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должникам запрещено выезжать за границу из России, за январь-февраль 2025 года находится на исполнении в главных управлениях ФССП по Краснодарскому краю, Республике Башкортостан, Ростовской и Московской областям, Пермскому краю, рассказали РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ).
«Наибольшее количество исполнительных производств, в рамках которых должники ограничены в праве выезда из Российской Федерации, находится на принудительном исполнении в главных управлениях ФССП России по Краснодарскому краю, Республике Башкортостан, Ростовской и Московской областям, Пермскому краю», — рассказали в службе.
Наименьшее же количество — в управлениях ФССП России по республикам Марий Эл, Ингушетия, Карелия, Магаданской области, Камчатскому краю и Чукотскому АО.