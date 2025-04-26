Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские хирурги вырезали у пациента гигантскую грыжу

Житель Челябинска, перенесший осложнения после аппендицита, прошел сложное хирургическое лечение в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Источник: Sputnik.kz

В течение полугода 60-летний пациент страдал от гигантской послеоперационной грыжи и илеостомы, что значительно ограничивало его повседневную жизнь.

Поводом для обращения к врачам стал острый аппендицит, диагностированный во время командировки. Экстренная операция, проведенная в местной больнице, привела к ряду осложнений из-за нетипичного течения заболевания. В результате у пациента развилась кишечная непроходимость, потребовавшая наложения илеостомы, а также серии релапаротомий, которые спровоцировали формирование крупной послеоперационной грыжи.

После полугода безуспешного амбулаторного наблюдения мужчина обратился в онкологическое отделение клиники ЮУГМУ.

«При осложнениях, таких как кишечная непроходимость или перфорация, хирурги вынуждены формировать стому. Наша задача — вернуть пациента к нормальной жизни, восстановив анатомическую целостность кишечника и устранив сопутствующие дефекты», — пояснила заведующая отделением Ирина Куракина.

В ходе трехчасовой операции специалисты провели реконструкцию толстой кишки, удалили грыжу и выполнили пластику передней брюшной стенки с установкой сетчатого эндопротеза. Вмешательство позволило ликвидировать дефекты, вызванные многократными предыдущими операциями.

Состояние пациента стабилизировалось в короткие сроки, и он был выписан с рекомендациями.