Челябинские хирурги вырезали у пациента гигантскую грыжу

Поводом для обращения к врачам стал острый аппендицит, диагностированный во время командировки. Экстренная операция, проведенная в местной больнице, привела к ряду осложнений из-за нетипичного течения заболевания. В результате у пациента развилась кишечная непроходимость, потребовавшая наложения илеостомы, а также серии релапаротомий, которые спровоцировали формирование крупной послеоперационной грыжи.