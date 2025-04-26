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Эксперт рассказал, кому из пенсионеров дважды выплатят пенсии в апреле

В апреле пенсионеры, чьи выплаты приходятся на 1−4 число месяца, получат сразу две пенсии. Как пояснил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, это связано с тем, что 1−4 мая совпадают с нерабочими днями, что требует переноса выплат на конец апреля.

Источник: Life.ru

Таким образом, пенсионеры, для которых установлены выплаты на эти даты, в текущем месяце получат пенсию дважды — одну за апрель и вторую за май. В свою очередь, тем, чьи выплаты не связаны с праздничными днями, выплатят деньги в обычные сроки, то есть с 5 по 7 мая.

«Если дата выплаты выпадает на нерабочий день, то пенсия будет начислена в последний рабочий день месяца, то есть 29 или 30 апреля», — объяснил Виноградов.

Кроме того, для пенсионеров, чьи выплаты были перенесены с праздничных дней 9−11 мая, деньги поступят в первые рабочие дни мая. Точные даты начислений будут размещены на официальных сайтах региональных отделений СФР.

Ранее в Госдуме назвали категорию россиян, которые получат доплату к пенсии в июне. Она положена лицам определённого возраста.