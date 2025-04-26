Эксперт рассказал, кому из пенсионеров дважды выплатят пенсии в апреле

Таким образом, пенсионеры, для которых установлены выплаты на эти даты, в текущем месяце получат пенсию дважды — одну за апрель и вторую за май. В свою очередь, тем, чьи выплаты не связаны с праздничными днями, выплатят деньги в обычные сроки, то есть с 5 по 7 мая.