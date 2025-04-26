Эксперт рассказал, кому из пенсионеров дважды выплатят пенсии в апреле

Таким образом, пенсионеры, для которых установлены выплаты на эти даты, в текущем месяце получат пенсию дважды — одну за апрель и вторую за май. В свою очередь, тем, чьи выплаты не связаны с праздничными днями, выплатят деньги в обычные сроки, то есть с 5 по 7 мая.
«Если дата выплаты выпадает на нерабочий день, то пенсия будет начислена в последний рабочий день месяца, то есть 29 или 30 апреля», — объяснил Виноградов.
Кроме того, для пенсионеров, чьи выплаты были перенесены с праздничных дней 9−11 мая, деньги поступят в первые рабочие дни мая. Точные даты начислений будут размещены на официальных сайтах региональных отделений СФР.
Ранее в Госдуме назвали категорию россиян, которые получат доплату к пенсии в июне. Она положена лицам определённого возраста.