AFP: во Франции на торги выставят саблю Наполеона

Саблю французского императора Наполеону I Бонапарту, которую он хранил с начала и до конца своего правления, впервые выставят на торги во Франции, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление аукционного дома Drouot.
Он заказал себе это оружие у Версальской мануфактуры после того, как в 1802 году стал первым консулом республики. При этом было изготовлено два клинка.
После отречения от престола Наполеон передал саблю маршалу Эмманюэлю де Груши, который был одним из его ближайших соратников. Всё это время оружие хранилось у потомков военачальника.
Оценочная стоимость сабли составляет от 700 тыс. до 1 млн евро. Торги должны пройти 22 мая в Париже. Вторая сабля входит в коллекцию санкт-петербургского Эрмитажа.
Напомним, в июле стало известно, что министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два капсюльных пистолета, принадлежавшие Наполеону. Оружие имеет инкрустацию золотом и серебром. На пистолеты нанесён профиль Наполеона.