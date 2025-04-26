Миронов предложил бесплатное посещение музеев военной тематики

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением обеспечить бесплатный вход во все музеи военной тематики с 9 мая по 9 июля текущего года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
«Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность организации бесплатного посещения музеев военной тематики в период с 9 мая по 9 июля 2025 года», — сказано в письме.
Кроме того, предлагается направить такие же рекомендации в регионы России.
Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что 9 мая будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая оказала решающее влияние на судьбу России и внесла определяющий вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире.
«Предоставление россиянам возможности бесплатного посещения музеев в указанный период будет способствовать развитию интереса граждан к российской истории и укреплению нравственных ориентиров», — сказал политик.
По его словам, в условиях системного информационного давления со стороны недружественных государств, сопровождающегося попытками фальсификации событий XX века и умаления значения победы советского народа, реализация подобных инициатив является актуальной и стратегически обоснованной задачей.
Миронов подчеркнул, что особое значение инициатива приобретает на фоне усиления работы с подрастающим поколением.
Он считает, что совместное посещение музеев с родителями и педагогами создаст условия для осознанного восприятия исторической правды в молодёжной среде и будет способствовать передаче памяти о подвиге народа, формируя преемственность поколений.