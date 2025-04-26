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Эксперт развеял распространенный миф об опасности медитации

Психолог Гордеев: Из-за медитации невозможно впасть в летаргический сон.

Источник: Комсомольская правда

В интернете можно встретить пугающие истории о том, как люди якобы уходили в глубокую медитацию и не могли «выйти» из нее. Врач-психотерапевт, клинический психолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Михаил Гордеев развеял распространенный миф.

— Погрузиться в себя и застрять невозможно. Уйти в летаргический сон? Это страшилки. Человеку нужно есть, ему нужно сходить в туалет. Реальность возьмет свое, — пояснил специалист в беседе с KP.RU.

По словам Гордеева, необычные ощущения во время медитации чаще всего связаны с тревожностью и страхом перед непривычной практикой. К процессу нужно подходить обдуманно.

— Если такие опасения есть, то лучше начинать практиковать медитацию в сопровождении опытного тренера, которому вы доверяете, — отметил Гордеев.

Особенно это важно для людей в эмоционально нестабильном состоянии. Медитация, как часть эзотерических учений, может привлекать таких людей, создавая иллюзию простого решения проблем. Однако любые практики требуют разумного и осторожного подхода.