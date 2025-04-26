Челябинский суд ужесточил приговор иностранцу за изнасилование дочери бойца СВО

Преступление было совершено в августе 2023 года в Магнитогорске на съёмной квартире. Первоначально суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако после апелляции срок сократили до 3,5 года, и наказание было изменено на колонию общего режима. Теперь же, после повторного рассмотрения дела, суд снова пересмотрел приговор и увеличил срок до девяти лет лишения свободы.