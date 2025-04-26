Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский суд ужесточил приговор иностранцу за изнасилование дочери бойца СВО

Челябинский областной суд пересмотрел решение по делу иностранного гражданина, признанного виновным в изнасиловании 16-летней дочери участника СВО. На новом этапе разбирательства наказание стало строже, чем в первоначальном приговоре, сообщает URA.ru.

Источник: Life.ru

Преступление было совершено в августе 2023 года в Магнитогорске на съёмной квартире. Первоначально суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако после апелляции срок сократили до 3,5 года, и наказание было изменено на колонию общего режима. Теперь же, после повторного рассмотрения дела, суд снова пересмотрел приговор и увеличил срок до девяти лет лишения свободы.

А в феврали глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал личный доклад по делу о попытке изнасилования мигрантом пассажирки в такси в Самаре. Водитель приставал к ней и пытался надругаться. Было возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.