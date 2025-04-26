Синоптик назвал причину предмайского похолодания в европейской части России

«С субботы значительное понижение температуры, воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории России», — сказал он.
Согласно прогнозу, в Северо-Западном округе в субботу возможны осадки в виде дождя, переходящего в снег. В центральных областях в ночное время столбики термометров будут колебаться около нуля, днём не превысят +10 градусов.
В воскресенье в Москве ночью ожидаются значения около нулевой отметки, по области — до −3 градусов. Днём синоптики предсказывают не выше +8 градусов. Также возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом и порывистый ветер. На следующий день минусовые значения станут нормой практически повсюду — в том числе и в столице.
А ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил дачников Подмосковья о грядущих похолоданиях и призвал принять меры для защиты растений. Он рекомендует использовать нетканые материалы, такие как спанбонд или агротекс, полиэтиленовую пленку или доступные подручные средства.