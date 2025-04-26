Синоптик назвал причину предмайского похолодания в европейской части России

В воскресенье в Москве ночью ожидаются значения около нулевой отметки, по области — до −3 градусов. Днём синоптики предсказывают не выше +8 градусов. Также возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом и порывистый ветер. На следующий день минусовые значения станут нормой практически повсюду — в том числе и в столице.