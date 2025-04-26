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Синоптик назвал причину предмайского похолодания в европейской части России

Предстоящие выходные на большей части европейской части России обещают быть холодными. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, причиной похолодания являются воздушные массы, идущие с севера.

Источник: Life.ru

«С субботы значительное понижение температуры, воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории России», — сказал он.

Согласно прогнозу, в Северо-Западном округе в субботу возможны осадки в виде дождя, переходящего в снег. В центральных областях в ночное время столбики термометров будут колебаться около нуля, днём не превысят +10 градусов.

В воскресенье в Москве ночью ожидаются значения около нулевой отметки, по области — до −3 градусов. Днём синоптики предсказывают не выше +8 градусов. Также возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом и порывистый ветер. На следующий день минусовые значения станут нормой практически повсюду — в том числе и в столице.

А ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил дачников Подмосковья о грядущих похолоданиях и призвал принять меры для защиты растений. Он рекомендует использовать нетканые материалы, такие как спанбонд или агротекс, полиэтиленовую пленку или доступные подручные средства.