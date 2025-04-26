Россиянам разрешили самообороняться с ножом при условии: как не сесть за защиту себя и родных

Нож может быть предметом самообороны.
Верховный суд России решил, что граждане могут пользоваться ножом для самообороны. Однако делать это разрешается, если соблюдены ряд условий. Иначе человек рискует попасть в тюрьму, если в суде не получится доказать, что нападающих было много и опасность угрожала детям. О том, как защитить себя и семью и не оказаться за решеткой — в материале URA.RU.
Решение суда в юридической практике.
Суды внимательно рассматривают дела по самооборонеФото: Александр Елизаров © URA.RU.
«Количество нападавших, их агрессивное поведение, примененного физического насилия в присутствии малолетних детей, дают право обороняющемуся принять адекватные меры защиты себя и своей семьи, в том числе с помощью ножа», — сообщается в разъяснении Верховного суда. Ведомство разбирало дело об убийстве трех человек в Твери при попытке самообороны, превышение которой чревато уголовной статьей.
Жителю Твери грозило пожизненное, но его оправдали.
Горожанин зарезал троих нападавшихФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Поводом для судебного прецедента послужил трагический случай в Твери. Местный житель повздорил с соседкой по участку, она вызвала сына, который приехал пьяный с друзьями. Они ворвались на придомовую территорию и начали палками избивать хозяина с маленькой дочкой на руках.
Мужчина не стерпел, взял нож и при попытке защитить себя, свою дочь и домовладение зарезал насмерть троих нападавших. Ему грозило наказание вплоть до пожизненного, но суд учел опасность агрессоров, адекватность самообороны и нахождение рядом несовершеннолетних, в результате чего оправдал жителя Твери. Потерпевшие дошли до Верховного суда, который подтвердил решение нижестоящей инстанции. Сейчас это дело служит примером для судебной практики, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В Госдуме требуют расширить возможности самообороны.
В Госдуму внесли поправки в законФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Ярослав Нилов с коллегами по фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий пределы допустимой самообороны в случае нападения на жилище. Проект документа имеется в распоряжении URA.RU. В частности, речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Инициаторы считают, что люди вправе защищаться от проникшего в дом агрессора любыми доступными методами, не опасаясь уголовного преследования.
Депутаты отмечают, что когда ночью внезапно кто-то пробирается в дом, невозможно оценить степень и характер опасности, а значит, ответственность за превышение пределов самообороны должна быть исключена. Они подчеркивают, что нарушение неприкосновенности жилища зачастую связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. Поэтому гражданам необходимо дать право защищать себя и близких, не опасаясь уголовного наказания. Инициатива на момент апреля 2025 года не рассматривалась Госдумой.