Россиянам разрешили самообороняться с ножом при условии: как не сесть за защиту себя и родных

Верховный суд России решил, что граждане могут пользоваться ножом для самообороны. Однако делать это разрешается, если соблюдены ряд условий. Иначе человек рискует попасть в тюрьму, если в суде не получится доказать, что нападающих было много и опасность угрожала детям. О том, как защитить себя и семью и не оказаться за решеткой в материале URA.RU.