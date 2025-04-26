Правозащитница, которая обвиняла принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой

Правозащитница Вирджиния Джуффре, ранее обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, найдена мертвой в своем доме в Австралии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее семью. По информации издания, Джуффре покончила с собой на своей ферме в графстве Гингин в штате Западная Австралия, где проживала на протяжении последних лет.