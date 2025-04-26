Почти 2 миллиона южноуральцев занимаются спортом

По данным министра физической культуры и спорта области Владимира Иванова, количество занимающихся достигло 1 млн 942 тыс. человек.
В 2024 году в регионе введены новые спортивные объекты: ФОКи с бассейнами в Уйском, Аргаяшском и Нязепетровском округах; комплексы с игровыми залами в Сосновском, Ашинском районах и Верхнеуфалейском городском округе; открытые ФОКи в Ашинском, Саткинском, Сосновском и Троицком муниципалитетах; каркасно-тентовые ледовые площадки в Чебаркульском, Еткульском и Красноармейском округах.
Благодаря программе «Земский тренер» в малые населенные пункты привлечены 12 специалистов из Челябинска, Магнитогорска, Башкортостана и соседних областей. Каждый получил единовременную выплату в 1 млн рублей.
На базе спортивных школ создано 52 центра тестирования ГТО. В 2024 году проведено 16 тыс. мероприятий, включая всероссийские и международные соревнования: чемпионаты России по шорт-треку, триатлон-кроссу, вейкборду, Гран-при по фигурному катанию.
В области функционируют свыше 9,6 тыс. спортивных объектов. Продолжается строительство и модернизация инфраструктуры. Как подчеркнул председатель профильного комитета Михаил Видгоф, Южный Урал закрепил статус площадки для соревнований высокого уровня. Комитет рекомендовал продолжить реализацию госпрограммы в 2025 году.