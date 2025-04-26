Почти 2 миллиона южноуральцев занимаются спортом

В 2024 году в регионе введены новые спортивные объекты: ФОКи с бассейнами в Уйском, Аргаяшском и Нязепетровском округах; комплексы с игровыми залами в Сосновском, Ашинском районах и Верхнеуфалейском городском округе; открытые ФОКи в Ашинском, Саткинском, Сосновском и Троицком муниципалитетах; каркасно-тентовые ледовые площадки в Чебаркульском, Еткульском и Красноармейском округах.