Дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» поступило в суд

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в инстанции.
«Дело в отношении Конашенка* Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд», — сказали в суде.
Конашенку* вменяют оправдание терроризма с использованием сети «Интернет». Следствие полагает, что мужчина опубликовал в интернете определенные высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале «Крокус сити холла».
Незадолго до этого он получил административный арест за мелкое хулиганство — после того как 25 марта 2024 года он, будучи на Мытнинской улице, вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, а также выражался грубой, нецензурной бранью.
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок* был задержан в аэропорту «Пулково». По данным полиции, он собирался покинуть Россию.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок* просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.
Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО «Новая Голландия», сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но «остается с семьей».
* внесен в перечень террористов и экстремистов.