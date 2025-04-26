Эндокринолог назвала пять главных минусов интервального голодания

— Я достаточно давно убедилась, что интервальное голодание ухудшает состояние человека, даже если он говорит, что все замечательно. К сожалению, у меня на приеме было немало человек с саркопенией после такого голодания — то есть жира много, а мышц мало, — поделилась эксперт в беседе с KP.RU.