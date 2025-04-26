Эндокринолог назвала пять главных минусов интервального голодания

Интервальное голодание стало популярным способом похудеть, но подходит ли оно всем? Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова уверена, что этот режим питания несет больше вреда, чем пользы. Врач назвала пять главных минусов данной диеты.
— Я достаточно давно убедилась, что интервальное голодание ухудшает состояние человека, даже если он говорит, что все замечательно. К сожалению, у меня на приеме было немало человек с саркопенией после такого голодания — то есть жира много, а мышц мало, — поделилась эксперт в беседе с KP.RU.
Один из главных минусов заключается в том, что часто люди в течение «разрешенных» восьми часов едят все что угодно и в любых количествах, что соответственно приводит к перееданию. Еще один серьезный минус — пропуск завтрака. Врач подчеркивает, что именно утром организму особенно важны белки. Без них запускаются процессы разрушения мышечной ткани и накопления жира.
Из-за снижения количества приемов пищи люди часто не обеспечивают нужный уровень белка. Это приводит к потере мышц, в том числе сердечной, что, по словам Павловой, может объяснять повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у любителей таких диет.
Кроме того, интервальное голодание способно нарушить гормональный баланс, замедлить метаболизм и привести к снижению минеральной плотности костей. Зубы становятся хрупкими, а кости ломкими.