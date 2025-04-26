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Похолодание и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 26 апреля

По информации Белгидромета, в субботу, 26 апреля, ожидается похолодание, днем местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, днем с мокрым снегом).

Сейчас в Ричмонде: +20° 5 м/с 88% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Смартпресс

Прогноз погоды по регионам:

Минск. +8..+10°C. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%); Брест. +10..+12°C. Переменная облачность. Без осадков; Витебск. +7..+9°C. Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%); Гомель. +10..+12°C. Переменная облачность. Без осадков; Гродно. +9..+11°C. Переменная облачность. Без осадков; Могилев. +8..+10°C. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%).