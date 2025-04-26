Похолодание и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 26 апреля

Минск. +8..+10°C. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%); Брест. +10..+12°C. Переменная облачность. Без осадков; Витебск. +7..+9°C. Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%); Гомель. +10..+12°C. Переменная облачность. Без осадков; Гродно. +9..+11°C. Переменная облачность. Без осадков; Могилев. +8..+10°C. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%).