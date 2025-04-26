Спустя год в суд поступило дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Конашенок был задержан в тот же месяц полицией за посты экстремистского характера, которые были посвящены ситуации в «Крокусе». Он извинился за это и заявил, что не поддерживает терроризм. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внес Конашенка в перечень террористов и экстремистов, передает RT.