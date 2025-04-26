Спустя год в суд поступило дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Конашенко обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета из-за его постов об оправдании трагедии в «Крокусе».
Уголовное дело в отношении Николая Конашенка, который стал известен благодаря скандальным публикациям о теракте в «Крокус Сити Холле», поступило в Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой Николай Конашенок, на которого завели дело из-за слов о «Крокусе».
«Дело в отношении Конашенка Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд», — сказали в суде. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ему вменяют оправдание терроризма с использованием интернета. Следствие считает, что в своих постах в соцсетях мужчина оправдывал террористический акт, совершенный в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.
В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по собравшимся зрителям. Трагедия унесла жизни 145 человек.
Исполнители теракта пытались сбежать на Украину. Они рассчитывали на то, что их не экстрадируют российским властям. По словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, российские спецслужбы установили причастность и задержали 45 человек по делу о теракте.
Конашенок был задержан в тот же месяц полицией за посты экстремистского характера, которые были посвящены ситуации в «Крокусе». Он извинился за это и заявил, что не поддерживает терроризм. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внес Конашенка в перечень террористов и экстремистов, передает RT.