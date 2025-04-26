Chanel и Rolex собрались вернуться в Россию

Ранее стало известно, что ушедшие с российского рынка бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius могут вернуться в течение девяти месяцев. Также напомним, что Владимир Путин поручил правительству до 15 мая проработать механизм, позволяющий зарубежным инвесторам, покинувшим РФ, выкупать свои активы обратно. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля и стал итогом съезда РСПП, в котором президент принимал участие лично.