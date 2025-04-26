Chanel и Rolex собрались вернуться в Россию

В перечень зарегистрированных марок вошли культовые названия: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel. Эти бренды будут использоваться для реализации в России широкой линейки продукции — от духов и дезодорантов до мыла, гелей для душа и лосьонов.
Тем временем швейцарская компания Rolex также получила официальную регистрацию своего товарного знака на территории РФ. Правообладателем выступила структура Rolex Promotions Sa, расположенная в Женеве. Компания специализируется на производстве элитных часов и сопутствующих аксессуаров.
Напомним, в 2024 году компания Rolex подавала заявку на оформление торговой марки Air King. Согласно информации с официального сайта, дистрибуцией продукции в России по-прежнему занимается компания Mercury, владеющая бутиками бренда в ряде крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи.
Ранее стало известно, что ушедшие с российского рынка бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius могут вернуться в течение девяти месяцев. Также напомним, что Владимир Путин поручил правительству до 15 мая проработать механизм, позволяющий зарубежным инвесторам, покинувшим РФ, выкупать свои активы обратно. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля и стал итогом съезда РСПП, в котором президент принимал участие лично.