В Челябинске запустили специальный автобус до Градского кладбища

Сообщается, что речь идет о дополнительном маршруте № 94, от улицы Чичерина.
«Он будет работать уже в эти выходные, чтобы горожане смогли навести порядок на могилах усопших: 26 и 27 апреля на линию выйдут два автобуса большого класса. Первый рейс от улицы Чичерина отправится в 10:00. Затем машины будут курсировать с интервалом 15 минут до 18:20», — сообщили в Службе организации движения.
В Радоницу, 29 апреля, в рейсы отправятся семь больших автобусов, которые будут следовать с интервалом 6−12 минут с 09:00 до 19:00.