В Челябинске запустили специальный автобус до Градского кладбища

«Он будет работать уже в эти выходные, чтобы горожане смогли навести порядок на могилах усопших: 26 и 27 апреля на линию выйдут два автобуса большого класса. Первый рейс от улицы Чичерина отправится в 10:00. Затем машины будут курсировать с интервалом 15 минут до 18:20», — сообщили в Службе организации движения.