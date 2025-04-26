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В Челябинске запустили специальный автобус до Градского кладбища

В Челябинске запустили специальный автобус до Градского кладбища, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Сообщается, что речь идет о дополнительном маршруте № 94, от улицы Чичерина.

«Он будет работать уже в эти выходные, чтобы горожане смогли навести порядок на могилах усопших: 26 и 27 апреля на линию выйдут два автобуса большого класса. Первый рейс от улицы Чичерина отправится в 10:00. Затем машины будут курсировать с интервалом 15 минут до 18:20», — сообщили в Службе организации движения.

В Радоницу, 29 апреля, в рейсы отправятся семь больших автобусов, которые будут следовать с интервалом 6−12 минут с 09:00 до 19:00.