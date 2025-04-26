Дандыкин объяснил, кто может передавать шифр по радиостанции «Судного дня»

Сигнал, передаваемый в эфире радиостанции «Судного дня», может использоваться кем угодно, даже, например, геологами, государство не имеет отношения к этому эфиру. Такое мнение озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Я так понимаю, что государство не имеет никакого отношения к этому. Не думаю, что это связано с населением или разведчиками типа Штирлица, который записывал цифры в “17 мгновений весны”, потом расшифровывал и получал донесение. Мне трудно сказать, для чего, для кого (ведется эфир — ред.). Может быть, для кого-то, может быть, для геологов, может еще для кого-то», — сказал aif.ru эксперт.
Дандыкин также объяснил, почему люди активно следят за этими шифрами.
«У нас сейчас повальное увлечение мистикой. Тут ведь, понимаете, все это один к одному идет. Не только украинский конфликт, который, в принципе, всех затрагивает, но и в Индии с Пакистаном как-то все достаточно горячо. Поэтому появление в эфире (шифров — ред.) вызывает непростой интерес», — добавил он.
Радиостанция «Судного дня», известная среди радиолюбителей как «Жужжалка», круглосуточно передает в эфир радиолокационные звуки, напоминающие «жужжание». Однако иногда она транслирует загадочные или необычные кодовые слова.
В четверг, 24 апреля, радиостанция передала сразу 9 сообщений в эфир после длительного перерыва. До этого она вещала 21 апреля.