Дандыкин объяснил, кто может передавать шифр по радиостанции «Судного дня»

«Я так понимаю, что государство не имеет никакого отношения к этому. Не думаю, что это связано с населением или разведчиками типа Штирлица, который записывал цифры в “17 мгновений весны”, потом расшифровывал и получал донесение. Мне трудно сказать, для чего, для кого (ведется эфир — ред.). Может быть, для кого-то, может быть, для геологов, может еще для кого-то», — сказал aif.ru эксперт.