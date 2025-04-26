Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области прогнозируют шторм с градом

Дождливую погоду обещают до 28 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Омской области в ближайшие три дня, с 26 по 28 апреля, ожидают дожди. В некоторых районах возможны грозы и выпадение града. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, в субботу, воздух прогреется до +23…+28°С. По северо-западу региона — до +17…+22. С воскресенье по понедельник, 27−28 апреля, ртутные столбики окажутся на отметках от +18 до +25 градусов. Скорость штормового ветра местами будет достигать 20 метров в секунду.

Ранее «КП Омск» рассказала об открытии нового сезона речных прогулок.