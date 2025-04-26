В Омской области прогнозируют шторм с градом

Сегодня, в субботу, воздух прогреется до +23…+28°С. По северо-западу региона — до +17…+22. С воскресенье по понедельник, 27−28 апреля, ртутные столбики окажутся на отметках от +18 до +25 градусов. Скорость штормового ветра местами будет достигать 20 метров в секунду.