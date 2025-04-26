В Красноярске открыли памятник Герою Советского Союза Андрею Водянникову

В Красноярске в Покровке открыли памятник Герою Советского Союза Андрею Водянникову.
Его установили в сквере, который носит имя нашего героя-земляка. Улица в память Героя Советского Союза, где жил наш земляк, была названа пятьдесят лет назад.
Группа Совета ветеранов Центрального района обратилась в администрацию с просьбой установить скульптурную композицию в сквере, названном именем Андрея Васильевича Водянникова.
Открыли памятник глава города Владислав Логинов, депутаты городского Совета, ветераны труда, бойцы СВО, представители полиции.
«Пятьдесят лет назад улице в жилом районе Покровский было присвоено имя Андрея Водянникова. Благодаря активной позиции жителей, финансовой поддержке РУСАЛа мы воплотили в жизнь проект, подтверждающий неразрывную связь времён и поколений. В год 80-летия Великой Победы открыли памятник, олицетворяющий собой подвиг советского народа. У памяти нет срока давности. Пусть связь поколений, объединённых Днём Победы, живёт вечно», — сказал мэр Красноярска Владислав Логинов на открытии памятника.
Командир взвода Андрей Васильевич Водянников при форсировании Днепра в сентябре 1943 года возглавлял инженерную разведку и первым прорвался на берег. Его группа смогла захватить пять рыбацких лодок врага. Звание Героя Советского Союза А. В. Водянникову присвоено посмертно.
Теперь на месте заброшенного пустыря, каким был раньше сквер, проложены дорожки, высажены деревья, установлены лавочки и освещение.
Напомним, что в Красноярске «Бессмертный полк» пройдет в очном формате.