В Красноярске открыли памятник Герою Советского Союза Андрею Водянникову

«Пятьдесят лет назад улице в жилом районе Покровский было присвоено имя Андрея Водянникова. Благодаря активной позиции жителей, финансовой поддержке РУСАЛа мы воплотили в жизнь проект, подтверждающий неразрывную связь времён и поколений. В год 80-летия Великой Победы открыли памятник, олицетворяющий собой подвиг советского народа. У памяти нет срока давности. Пусть связь поколений, объединённых Днём Победы, живёт вечно», — сказал мэр Красноярска Владислав Логинов на открытии памятника.