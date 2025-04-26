В Башкирии синоптики прогнозируют дожди со снегом и грозы

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в ближайшие дни в республике ожидаются дожди со снегом и грозы.
В субботу, 26 апреля, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +18,+23°, ночью +7,+12°.
В воскресенье, 27 апреля, осадки сохранятся. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем +18,+23°, на севере будет +12,+17°.
В понедельник, 28 апреля, дождливый характер погоды сохранится. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами до умеренных. Ветер северный, северо-западный умеренный утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +5,+10°.