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В Башкирии синоптики прогнозируют дожди со снегом и грозы

Температура воздуха понизится до +5,+10° днем.

Сейчас в Ричмонде: +21° 5 м/с 78% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в ближайшие дни в республике ожидаются дожди со снегом и грозы.

В субботу, 26 апреля, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +18,+23°, ночью +7,+12°.

В воскресенье, 27 апреля, осадки сохранятся. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем +18,+23°, на севере будет +12,+17°.

В понедельник, 28 апреля, дождливый характер погоды сохранится. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами до умеренных. Ветер северный, северо-западный умеренный утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +5,+10°.