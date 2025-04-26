МВД: мошенники могут похищать данные граждан под предлогом трудоустройства

Мошенники создали преступную схему, в рамках которой они под предлогом трудоустройства или во время ксерокопирования похищают у граждан их паспортные данные, следует из материалов МВД РФ.
Так, по информации ведомства, на которую ссылается ТАСС, злоумышленники, представляясь потенциальным работодателем, просят соискателя вакансии временно передать им документы. Кроме того, преступники предлагают гражданам стать учредителем организации, которая является фирмой-однодневкой, не ведущей настоящего бизнеса.
В МВД уточнили, что, как правило, такие компании занимаются различной противоправной деятельностью. В частности, речь идёт о мошенничестве, лжепредпринимательстве и легализации денег, полученных преступным путём.
В ведомстве предупредили, что в такую деятельность аферисты нередко вовлекают слабо защищенные категории граждан, включая студентов, пенсионеров и безработных. МВД призвало население внимательно и бережно относиться к документам.
Напомним, ранее стало известно, что мошенники начали использовать новый способ обмана граждан под видом замены или продления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Преступники связываются с жертвой по телефону и, представляясь сотрудниками компаний, убеждают срочно перейти на электронный полис или продлить действующий.