37 человек эвакуировали в Катангском районе из зон возможных подтоплений

Администрация Катангского района Приангарья и сотрудники МЧС России заблаговременно до начала паводков из зон возможных подтоплений эвакуировали 37 человек. Как сообщается в пресс-службе регионального главка МЧС, этой задаче при работе с населением уделяется особое внимание, пишет ИА IrkutskMedia.
Группы спасателей БПСО и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Иркутской области продолжают свою работу в удаленных населенных пунктах. На местах оказывается вся необходимая адресная помощь населению. Большое внимание уделяется категории людей пожилого возраста и маломобильным гражданам.
Взрывники провели работы по ослаблению льда на затороопасных участках рек. Всего ослаблено ледовых полей общей протяженностью более 20 км. В постоянной готовности для ликвидации ледовых заторов взрывным методом в городе Киренске находится вертолет МИ-8 МЧС России и две группы взрывников пожарно-спасательной службы Иркутской области. Общая координация действий осуществляется межведомственным оперативным штабом.
Напомним, что спасатели Иркутской области провели превентивные взрывные работы на затороопасных участках рек в Киренском и Катангском районах. В результате было ослаблено 115 тысяч кв. метров льда в населенных пунктах: Подволошино, Преображенка и Петропавловское.