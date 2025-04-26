37 человек эвакуировали в Катангском районе из зон возможных подтоплений

Администрация Катангского района Приангарья и сотрудники МЧС России заблаговременно до начала паводков из зон возможных подтоплений эвакуировали 37 человек. Как сообщается в пресс-службе регионального главка МЧС, этой задаче при работе с населением уделяется особое внимание, пишет ИА IrkutskMedia.