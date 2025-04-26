Овечкин продвинулся в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Героями матча стали шесть игроков «Канадиенс», каждый из которых смог отличиться заброшенной шайбой. Александр Каррье открыл счёт, а затем к нему присоединились Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. «Вашингтон» забил трижды: голы на свой счёт записали Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и Александр Овечкин.