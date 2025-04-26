Овечкин продвинулся в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Гол Овечкина. Видео © X / NHL.
Героями матча стали шесть игроков «Канадиенс», каждый из которых смог отличиться заброшенной шайбой. Александр Каррье открыл счёт, а затем к нему присоединились Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. «Вашингтон» забил трижды: голы на свой счёт записали Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и Александр Овечкин.
Это позволило «Монреалю» сократить отставание в серии до 1:2. Следующая встреча состоится в ночь на 28 апреля. Начало игры намечено на 1:30 по московскому времени.
Благодаря голу в ворота «Монреаля» Овечкин поднялся на чистое 35-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ, обойдя Криса Челиоса и Ларри Робинсона. У россиянина на данный момент 145 очков. Позициец выше располагается Майк Модано, у которого 136 очков. Лидирует же Уэйн Гретцки с 382 очками.
А 24 апреля «Вашингтон» одержал победу над «Монреалем» со счётом 3:1 во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ. Российский нападающий Александр Овечкин провёл на льду 14 минут, сделал два броска в створ ворот и выполнил шесть силовых приёмов, но не набрал очков.