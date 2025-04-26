«Макдональдс» решил вернуться в Россию, зарегистрировав товарный знак

Отмечается, что компания находится в контакте с ведомством — она направила письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Заявка McDonalds находится на рассмотрении, шансы одобрения высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды. При этом заявление о регистрации знака на русском языке свидетельствует о том, что в компании мониторят ситуацию на российском рынке и в законодательстве РФ, рассказала гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина в беседе с РИА Новости. По их данным, под знаком «Макдоналдс» компания планирует готовить и продавать еду и напитки, а также открывать рестораны на территории России.