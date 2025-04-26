Слюсарь сообщил об отражении в Ростовской области воздушной атаки ВСУ

Российские военные ночью 26 апреля отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в Миллеровском районе силам противовоздушной обороны (ПВО) России удалось сбить БПЛА.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля в городе Шуя Ивановской области было зафиксировано падение обломков беспилотника. При этом в населённом пункте объявлялся режим повышенной опасности из-за угрозы атак дронов.