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Слюсарь сообщил об отражении в Ростовской области воздушной атаки ВСУ

В Миллеровском районе силам противовоздушной обороны (ПВО) России удалось сбить БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ночью 26 апреля отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в Миллеровском районе силам противовоздушной обороны (ПВО) России удалось сбить БПЛА.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля в городе Шуя Ивановской области было зафиксировано падение обломков беспилотника. При этом в населённом пункте объявлялся режим повышенной опасности из-за угрозы атак дронов.