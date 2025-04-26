Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство отменило концерт ко Дню Победы на Красной площади

Основные торжества в столице состоятся по ранее объявленному графику.

Источник: Аргументы и факты

Концерт на Красной площади, ранее запланированный в рамках празднования Дня Победы, исключён из официальной программы мероприятий 9 мая. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, изменения внесены в пункт 20 плана ключевых мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из него удалена формулировка о проведении праздничного концерта на Красной площади в Москве.

Несмотря на это, основные торжества в столице состоятся по ранее объявленному графику. В 10:00 утра 9 мая на Красной площади начнётся парад Победы, а в 22:00 москвичей и гостей города ждёт праздничный салют.

Ранее в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы организаторы опубликовали список предметов, запрещённых к проносу на парад на Красной площади.