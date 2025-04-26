Правительство отменило концерт ко Дню Победы на Красной площади

Концерт на Красной площади, ранее запланированный в рамках празднования Дня Победы, исключён из официальной программы мероприятий 9 мая. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.
Согласно документу, изменения внесены в пункт 20 плана ключевых мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из него удалена формулировка о проведении праздничного концерта на Красной площади в Москве.
Несмотря на это, основные торжества в столице состоятся по ранее объявленному графику. В 10:00 утра 9 мая на Красной площади начнётся парад Победы, а в 22:00 москвичей и гостей города ждёт праздничный салют.
Ранее в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы организаторы опубликовали список предметов, запрещённых к проносу на парад на Красной площади.