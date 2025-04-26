Главная свидетельница по делу банкира-насильника Эпштейна покончила с собой

Джуффре рассказывала, что в конце 90-х она попала в поле зрения Максвелл, которая подготовила её к систематическому насилию со стороны Эпштейна. Вирджиния утверждала, что миллиардер «передавал» её своим могущественным друзьям, среди которых она называла британского принца Эндрю (младшего брата короля Карла III) и модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Их причастность так и не была доказана в суде, но показания Джуффре стали основой для расследований и общественного резонанса.