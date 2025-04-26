Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная свидетельница по делу банкира-насильника Эпштейна покончила с собой

В Австралии скончалась правозащитница Вирджиния Джуффре — одна из главных свидетельниц обвинения по делу о сексуальном насилии со стороны американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Как сообщает NBC News со ссылкой на заявление семьи, 41-летняя женщина покончила с собой на своей ферме в Ниргабби, Западная Австралия.

Источник: Life.ru

Джуффре стала известна во всем мире после того, как она одной из первых открыто рассказала о преступлениях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. Благодаря её показаниям было возбуждено и успешно завершено расследование, приведшее к приговору Максвелл, а также ряду других дел, инициированных прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка.

«С разбитыми сердцами мы сообщаем, что Вирджиния покончила с собой», — говорится в заявлении семьи.

Джуффре рассказывала, что в конце 90-х она попала в поле зрения Максвелл, которая подготовила её к систематическому насилию со стороны Эпштейна. Вирджиния утверждала, что миллиардер «передавал» её своим могущественным друзьям, среди которых она называла британского принца Эндрю (младшего брата короля Карла III) и модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Их причастность так и не была доказана в суде, но показания Джуффре стали основой для расследований и общественного резонанса.

Напомним, бизнесмен Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его дело вызвало широкий общественный резонанс из-за связей с влиятельными политиками, бизнесменами и представителями королевских семей. В августе того же года Эпштейн был найден мёртвым в камере следственного изолятора в Нижнем Манхэттене — по официальной версии, он совершил самоубийство.