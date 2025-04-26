Киллер был рядом: криминалист Игнатов разобрал убийство генерала Москалика

«Могли потратить месяц, две недели, а может быть и два дня… За ним проследили, куда вошел. В этом месте около подъезда поставили взрывное устройство и ждали. Он в любом случае, как зашел, так и должен выйти. Вот он выходит, и в это время они (преступники — ред.) нажимают кнопку дистанционного управления. Это очень можно было всё сделать быстро», — рассказал эксперт.