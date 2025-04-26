Киллер был рядом: криминалист Игнатов разобрал убийство генерала Москалика

25 апреля утром в подмосковной Балашихе в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Криминалист Михаил в беседе с корреспондентом aif.ru разобрал, как было организовано убийство.
Покушение могли подготовить всего за два дня.
Организаторам покушения могло потребоваться на подготовку взрыва всего два дня, отметил криминалист.
«Могли потратить месяц, две недели, а может быть и два дня… За ним проследили, куда вошел. В этом месте около подъезда поставили взрывное устройство и ждали. Он в любом случае, как зашел, так и должен выйти. Вот он выходит, и в это время они (преступники — ред.) нажимают кнопку дистанционного управления. Это очень можно было всё сделать быстро», — рассказал эксперт.
Криминалист объяснил, что организаторы покушения искали место вне службы генерала, потому что на режимные объекты они не смогли бы попасть. Он добавил, что взрывное устройство преступники могут замаскировать подо что угодно.
Подрывник мог быть рядом.
В момент взрыва автомобиля убийца находился неподалеку от места преступления. Как объяснил Игнатов, преступнику было необходимо находиться рядом, чтобы следить за жертвой.
«Чтобы привести в действие дистанционное взрывное устройство, надо находиться в непосредственной близости. Во-первых, надо видеть, когда выходит объект, который подлежит уничтожению, и в этот момент произвести взрыв. Часовые механизмы сейчас уже никто практически не использует, потому что они могут сработать раньше или позже, или объект может выйти раньше», — отметил он.
Подрывник мог организовать себе наблюдательный пункт в одной из припаркованных неподалеку машин или где-то еще, но на таком расстоянии, которое бы обеспечивало связь между пультом управления и взрывным устройством.
«Он (подрывник — ред.) находился в таком месте, где поражающие элементы его не заденут. То есть выбиралось оптимальное расстояние, где видно хорошо, например, подъезд или какой-то участок местности, где может появиться лицо, которое преступники хотят устранить», — уточнил Игнатов.
Почерк полностью повторяет убийство Кириллова.
Криминалист обратил внимание на то, что почерк убийства генерала Москалика повторяет убийство генерала Игоря Кириллова 17 декабря 2024 года.
«Я думаю, что это звенья одной цепи. Схема практически одна и та же. Там использовался самокат, здесь — автомобиль. Но принцип один и тот же. Автомобиль купили, чтобы начинить его взрывчатыми элементами, то есть взрывным устройством», — рассказал эксперт.
25 апреля около 10:40 мск возле дома № 2 по ул. Нестерова в подмосковной Балашихе в результате взрыва «Фольксваген Гольф» был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Уголовное дело об убийстве будет расследовать центральный аппарат СК России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы.