Певцов выступил за возвращение оценок за поведение в школы

Возвращение в школы оценок за поведение учащихся назвал правильной историей народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с корреспондентом aif.ru.
Он отметил, что поведения учащихся является следствием их воспитания.
«Я не уверен, что поведение школьников улучшится, но будет некая объективная оценочная категория того, как они себя ведут. Я считаю, что это правильно. Оценка покажет, вот ты ведешь себя вот так, так себя вести нельзя, а лучше себя вот так вести, на пять с плюсом. Это будет правильно и для учебы, и для всех. Это будет правильная история», — объяснил он свою позицию.
Певцов подчеркнул, что со времен начала свободной России в школах был упущен воспитательный момент. Сейчас, по его мнению, родители перекладывают вопросы воспитания на школу, а школа — на родителей.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в пяти российских регионах с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение.