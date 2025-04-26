Певцов выступил за возвращение оценок за поведение в школы

«Я не уверен, что поведение школьников улучшится, но будет некая объективная оценочная категория того, как они себя ведут. Я считаю, что это правильно. Оценка покажет, вот ты ведешь себя вот так, так себя вести нельзя, а лучше себя вот так вести, на пять с плюсом. Это будет правильно и для учебы, и для всех. Это будет правильная история», — объяснил он свою позицию.