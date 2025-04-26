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Роспатент: McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака

McDonald’s намерен производить и продавать в России еду и напитки.

Источник: Комсомольская правда

Компания McDonald’s намерена открыть в России производство и продажу еды и напитков. Для этого она подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Онлайн Патент» Алину Акиншину.

«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения», — сказала Акиншина, назвав шансы на регистрацию заявки высокими.

Кроме производства и реализации еды и напитков, McDonald’s предполагает предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку напитков и еды.

Тем временем иностранные автомобильные бренды возвращаются в Россию. Кто уже начал официальные продажи, узнайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) фиксирует большое число запросов от компаний из США на возвращение в РФ.

Ранее эксперты высказали мнение, что возвращение иностранных компаний в Россию поможет обуздать инфляцию.