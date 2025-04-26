Роспатент: McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака

Компания McDonald’s намерена открыть в России производство и продажу еды и напитков. Для этого она подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Онлайн Патент» Алину Акиншину.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения», — сказала Акиншина, назвав шансы на регистрацию заявки высокими.
Кроме производства и реализации еды и напитков, McDonald’s предполагает предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку напитков и еды.
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