Роспатент: McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака

Компания McDonald’s намерена открыть в России производство и продажу еды и напитков. Для этого она подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Онлайн Патент» Алину Акиншину.