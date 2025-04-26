Топ-5 главных новостей в Молдове 26 апреля 2025: Только День Победы — в Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы; в Молдове станет холоднее — по ночам уходим в «мин

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 26 апреля 2025:
1. Гагаузы будут отмечать День Великой Победы: В Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы.
2. Вот и лето прошло: В Молдове на 15 градусов станет холоднее, по ночам и вовсе замерзнуть можно.
3. В Молдове хотят узаконить политическое насилие над детьми: ЦИК вносит абсурдные поправки в Избирательный кодекс.
4. Стало известно, из-за кого в Молдове женщина ни за что отсидела 14 лет: Настоящим убийцей её 10-месячного ребёнка оказался родной брат Георгия Которобая, который замучил беременную девушку из Оргеева.
5. День Победы и День Европы в Молдове должны объединять людей, а не разъединять: Почему власти превратили «дележку» главной площади Кишинева в скандальную склоку.
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