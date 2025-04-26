Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 26 апреля 2025: Только День Победы — в Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы; в Молдове станет холоднее — по ночам уходим в «мин

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 26 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 26 апреля 2025:

1. Гагаузы будут отмечать День Великой Победы: В Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы.

2. Вот и лето прошло: В Молдове на 15 градусов станет холоднее, по ночам и вовсе замерзнуть можно.

3. В Молдове хотят узаконить политическое насилие над детьми: ЦИК вносит абсурдные поправки в Избирательный кодекс.

4. Стало известно, из-за кого в Молдове женщина ни за что отсидела 14 лет: Настоящим убийцей её 10-месячного ребёнка оказался родной брат Георгия Которобая, который замучил беременную девушку из Оргеева.

5. День Победы и День Европы в Молдове должны объединять людей, а не разъединять: Почему власти превратили «дележку» главной площади Кишинева в скандальную склоку.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Предвыборная помана — так ПАС назвал помощь малоимущим к Пасхе: Почему к электоральной коррупции не относятся СМС о пособиях из госбюджета Молдовы с рекламой правящей партии.

Один раз ПАС решила выделить из госбюджета помощь уязвимым слоям населения, и мало того, что вручает через две недели после праздников, да еще и с предвыборной рекламой своей партии (далее…).

День Победы — наш праздник, который никому не отнять: Почему Майе Санду, Гросу и Речану лучше не появляться на Мемориале Победы в Кишиневе.

Оказывается, молдавская власть обязала органы местного публичного управления первого и второго уровней подготовиться к празднованию только Дня Европы (далее…).

Дело всё ещё в суде: Глава МВД заявила, что в деле о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты в Кишинёве были уничтожены и изменены важные улики.

Полиция узнала о трагедии с опозданием (далее…).