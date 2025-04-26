Федоров: оценки за поведение учеников улучшат связь школы с родителями

«Оценки — они же для родителей, это своеобразная связь между школой и родителями. Это некий общий подход к воспитанию ребёнка, когда и родители, и учителя обращают внимание, обсуждают, взаимодействуют, общаются с родителями, и тем самым корректируют поведение ребёнка. Оценки за поведение станут поводом поговорить о ребенке, это всегда хорошо», — отметил он в беседе с aif.ru.