Федоров: оценки за поведение учеников улучшат связь школы с родителями

Возвращение оценок за поведение учащихся поможет улучшить связь между школой и родителями, считает депутат Евгений Федоров.
«Оценки — они же для родителей, это своеобразная связь между школой и родителями. Это некий общий подход к воспитанию ребёнка, когда и родители, и учителя обращают внимание, обсуждают, взаимодействуют, общаются с родителями, и тем самым корректируют поведение ребёнка. Оценки за поведение станут поводом поговорить о ребенке, это всегда хорошо», — отметил он в беседе с aif.ru.
По словам депутата, эксперимент по возвращению оценок за поведение, который начнется с 1 сентября, поможет понять, как общество, дети и сами преподаватели отреагируют на это.
«Под такой оценкой должно содержаться что-то более конкретное, конкретные параметры того, что называется поведение, тем более, если мы измеряем его в баллах. Поэтому это хорошая идея экспериментировать и на базе этого эксперимента принять решение. Давайте посмотрим, как отреагирует общество», — добавил парламентарий.
Как стало известно, в качестве эксперимента с 1 сентября оценки за поведение начнут выставлять в пяти российских регионах. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, повсеместно эта норма будет введена с 2026 года.