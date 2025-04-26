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Верующие собрались у Ватикана на похороны папы Франциска еще затемно

ВАТИКАН, 26 апр — РИА Новости. Первые верующие стали собираться у Ватикана на похороны папы Римского Франциска еще затемно, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

В районе площади Святого Петра и прилегающей к собору обширной территории оборудованы несколько пунктов пропуска. У каждого из них еще в 5.30 по местному времени собрались по несколько сотен человек. На соседних улицах продолжается движение в направлении собор.

Перед колоннадой базилики, где оборудована будет площадка для фотожурналистов, образовалась приличная очередь из репортеров. Допуск внутрь разрешается только обладателям постоянной аккредитации при Святом престоле.

Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу в 11 мск.