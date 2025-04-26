Белгидромет сказал, когда белорусам ждать окончания заморозков и тепла до +22

Синоптики отмечают, что 29 апреля, во вторник, по Беларуси местами прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Однако заморозки от 0 до −3 градусов вероятны местами по юго-восточной части. В дневные часы температура составит от +12 до +19 градусов.