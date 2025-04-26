Белгидромет сказал, когда белорусам ждать окончания заморозков и тепла до +22 градусов. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Напомним, что синоптики прогнозируют заморозки от −4 до −5 градусов на выходные, 26 и 27 апреля, а также на понедельник, 28 апреля.
«Согласно предварительным прогнозам, тепло начнет возвращаться в республику в заключительные дни апреля», — отметили в Белгидромете.
Синоптики отмечают, что 29 апреля, во вторник, по Беларуси местами прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Однако заморозки от 0 до −3 градусов вероятны местами по юго-восточной части. В дневные часы температура составит от +12 до +19 градусов.
В среду, 30 апреля, местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью окажется от +2 до +9 градусов. Днем воздух прогреется от +15 до +22 градусов.
Ранее синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».
Кстати, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.