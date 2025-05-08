Ликование советского народа: репортаж ТАСС

«Народ-герой, народ-победитель, с честью прошедший через все трудности и испытания войны, славил свою доблестную армию, славил вождя и полководца. И в горячих словах приветствий, в речах, исполненных радостного волнения, звучала уверенность в завтрашнем дне, готовность к новым трудовым подвигам во имя Родины, во имя ее роста и процветания», — говорится в репортаже.