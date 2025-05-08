Ликование советского народа: репортаж ТАСС

Ниже приводится отрывок текста из «Вестника Союзной информации». В честь приближающегося 80-летия Победы ТАСС публикует архивные репортажи агентства.
Там уточняется, что в два часа десять минут раздался спокойный торжественный голос диктора, возвестившего о победоносном завершении Великой Отечественной войны. «Германия капитулировала! Военные действия прекращены! 9 мая объявлено Праздником Победы», — объявил радиоведущий.
ТАСС описывает, как миллионы людей прислушивались к репродукторам. «В окнах зажглись огни, рабочие и инженеры, матери фронтовиков, домашние хозяйки, ученые, студенты, школьники — все не спали в эту историческую ночь. Долгожданная весть с быстротой молнии мчалась по всей стране», — рассказывает «Вестник Союзной информации».
В Киеве тысячи жителей вышли на улицы, поздравляли друг друга, приветствовали солдат, любовались праздничным салютом. Белоруссия, Молдавия, Крым и Сибирь, Дальний Восток — везде царило народное ликование.
«Народ-герой, народ-победитель, с честью прошедший через все трудности и испытания войны, славил свою доблестную армию, славил вождя и полководца. И в горячих словах приветствий, в речах, исполненных радостного волнения, звучала уверенность в завтрашнем дне, готовность к новым трудовым подвигам во имя Родины, во имя ее роста и процветания», — говорится в репортаже.