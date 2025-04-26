После жаркой недели в Башкирии ударят заморозки

Сегодня, 26 апреля, днем местами возможны дожди с грозами. Ветер западный, умеренный. Столбики термометров ночью покажут +7…+12°, днем воздух прогреется до +18…+23°. В воскресенье, 27 апреля, в ночные часы кое-где пройдут дожди, днем осадки с грозами ожидаются уже на большей части региона. Ветер юго-восточный, умеренный, во время грозы возможны порывы. Температура ночью составит +6…+11°, днем — +17…+22°, на северо-западе республики не выше +12°.