После жаркой недели в Башкирии ударят заморозки

Стало известно, какой будет погода в последние выходные апреля. По словам синоптиков, в ближайшие дни жители республики смогут насладить теплом и выехать на природу, а затем, в начале недели, придет похолодание.
Сегодня, 26 апреля, днем местами возможны дожди с грозами. Ветер западный, умеренный. Столбики термометров ночью покажут +7…+12°, днем воздух прогреется до +18…+23°. В воскресенье, 27 апреля, в ночные часы кое-где пройдут дожди, днем осадки с грозами ожидаются уже на большей части региона. Ветер юго-восточный, умеренный, во время грозы возможны порывы. Температура ночью составит +6…+11°, днем — +17…+22°, на северо-западе республики не выше +12°.
Начало короткой рабочей недели ознаменуется похолоданием. В понедельник, 28 апреля, ночью прогнозируются дожди, на западе возможен мокрый снег. Днем осадки продолжат выпадать в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах до умеренных. Ветер северный и северо-западный, умеренный, утром и днем усилится до сильного. Ночные температуры +1…+6°, дневные — +5…+10°.
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