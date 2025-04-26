Вратарь «Адмирала» вызван в сборную России

Для сборной Казахстана игра станет контрольной перед чемпионатом мира по хоккею, который пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании. Помогать тренировать эту команду будет главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Также в состав сборной Казахстана приглашены игроки «Адмирала» Леонид Метальников и Аркадий Шестаков. В состав сборной Словакии войдет легионер «моряков» Марио Грман.